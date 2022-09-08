Новини

Ми з Меркель могли б стати посередниками та спробувати переконати Путіна, - Берлусконі

15 447114
Ми з Меркель могли б стати посередниками та спробувати переконати Путіна, - Берлусконі
Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що разом з ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель міг би стати посередником у переговорах України та РФ.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Rai1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Я думаю, що Меркель зі мною або сама може спробувати посередничати з Путіним, з нею я міг би здійснити спробу переконання", - сказав Берлусконі.

Він також розповів, що, на його думку, західні санкції проти РФ не діють. І що нібито саме через них Москва зближується з Китаєм, а не з Євросоюзом.

Також читайте: Берлусконі вважає, що Європа має "змусити" Україну прийняти вимоги РФ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sergey Stepanenko
    От зараз Ердогану і Орбану абідно стало...
  • Rik Satin
    Йдіть нахєр обоє, "Переконателі хЄровi"
  • Валентина Саюн c856325a
    Що будинок пристарілих з деменцією збираються відкрити? В цій війні не буде цих політиків,бо це вони дозволили створити її
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини