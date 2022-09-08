Ми з Меркель могли б стати посередниками та спробувати переконати Путіна, - Берлусконі

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що разом з ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель міг би стати посередником у переговорах України та РФ.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Rai1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Я думаю, що Меркель зі мною або сама може спробувати посередничати з Путіним, з нею я міг би здійснити спробу переконання", - сказав Берлусконі.

Він також розповів, що, на його думку, західні санкції проти РФ не діють. І що нібито саме через них Москва зближується з Китаєм, а не з Євросоюзом.

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