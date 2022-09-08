Доба на Миколаївщині: росіяни обстріляли 10 населених пунктів області

Російські окупаційні війська завдали ударів по населених пунктах Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 7 вересня, з 08:00 по 08:20 ворог завдавав удару по аквазоні м. Очакова Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також, 7 вересня орієнтовно о 10:25 за межами с. Іванівка Куцурубської громади внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

Вдень, 7 вересня, під ворожими обстрілами була Первомайська громада. Зранку до 13:30 фіксувалися обстріли с. Засілля, внаслідок яких понад п‘ять житлових будинків частково зруйновано, пошкоджені прибудинкові будівлі. Постраждалих немає. О 12:00 зафіксовано обстріли с. Костянтинівка. Постраждалих немає. Орієнтовно о 14:00 були обстріли смт Первомайське, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Баштанському районі вчора, 7 вересня, близько 11:00 та 15:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади.

"Влучання були по сільгоспскладам. Також були обстріли близько 17:00. Влучання були в будівлі сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби, 7 вересня, під обстрілами опинилися прилеглі території смт Березнегувате, сіл Висунськ, Семенівка, Червоний Яр. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", - додали у ОВА..