Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51 250 осіб, 239 літаків, 210 гелікоптерів, 2 112 танків, 1 226 артсистем та 4 557 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 51 250 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,
танків - 2112 (+15) од,
бойових броньованих машин - 4557 (+37) од,
артилерійських систем - 1226 (+32) од,
РСЗВ - 305 (+5) од,
засоби ППО - 159 (+3) од,
літаків - 239 (+2) од,
гелікоптерів - 210 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 884 (+4),
крилаті ракети - 214 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3344 (+24) од,
спеціальна техніка - 110 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.