Литва підтримала рішення Кабміну провести реформу лісової галузі

Литва підтримує реформу лісогосподарської галузі, яка передбачає злиття лісгоспів в єдине державне підприємства "Ліси України".

Про це повідомив під час візиту у Київ міністр навколишнього середовища Литовської Республіки Сімонас Гентвілас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

"У Литві існувало 42 різних лісових господарств. У 2018 ми об’єднали їх в одну компанію. Зараз литовська державна лісова компанія є найбільш прибутковою серед державних компаній Литви. Її показник прибутковості EBITDA становить 50%", - зазначив він під час зустрічі з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем.

На переконання представника Литви, об’єднана лісогосподарська компанія - це можливість залучити кращих фахівців, запровадити найкращі практики господарювання, забезпечити прозорість бізнес процесів.

"Чому я позитивно ставлюся до об’єднання? По-перше, це дозволяє централізувати висококваліфікований персонал. По-друге, є можливість переймати методи роботи ефективних лісогосподарств і застосовувати їх в менш ефективних. Також, я вважаю, що в об’єднаній компанії більша прозорість. Для ефективного управління лісовими ресурсами, як з точки зору захисту довкілля, так і господарської діяльності, потрібен професійний менеджмент. Ми вже обговорили це питання з українськими колегами і поділилися нашим позитивним досвідом і помилками у процесі реформування. Загалом, ми дуже підтримуємо ідею цієї реформи", - підкреслив міністр.

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Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що на засіданні у середу Кабмін ухвалив постанову щодо реформування управління лісогосподарської галузі. Замість 24 обласних управлінь Держлісагентства утворюється 9 регіональних. Держлісгоспи ліквідовуються, їхнім правонаступником стає спеціалізоване державне підприємство "Ліси України". У процесі реформи Держлісагентство зобов’язано вжити заходи щодо збереження робочих місць, обсягу надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів, забезпечення цифрової трансформації сфери лісового та мисливського господарства.

Державна стратегія управління лісами України була схвалена Урядом під керівництвом премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля в кінці 2021 року.