Жінки не мають обмежень на виїзд із країни, навіть військовозобов’язані, - ДПСУ

Навіть для військовозобов’язаних жінок наразі не існує жодних обмежень щодо виїзду з України за кордон.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, підставою для заборони виїзду може бути лише відповідне судове рішення або рішення інших уповноважених державних органів щодо заборони виїзду з країни.

"Обмеження на виїзд у зв’язку з воєнним станом залишаються практично такими ж як і були до цього. Вони стосуються чоловіків українців у віці 18-60, за винятком окремих визначених категорій. Останні зміни стосуються лише надання можливості виїзду морякам. Така нова категорія була визначена урядом і рішення набуло чинності 6 вересня", - розповів Демченко.

Читайте: Строки взяття жінок на військовий облік відтермінували на рік, - наказ

Він додав, що прикордонники щодня відмовляють у виїзді за кордон близько 200 чоловікам, які підпадають під обмеження.

Стосовно загального пасажиропотоку через кордон Демченко зазначив, що за останні три дні він знизився і тримається на рівні 90 тисяч осіб на добу.