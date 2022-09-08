Байден обговорить подальшу підтримку України з лідерами G7, Євросоюзу та НАТО, - Bloomberg
6684
Сьогодні, 8 вересня, президент США Джо Байден проведе в онлайн-форматі розмову з лідерами G7, ЄС та НАТО, в ході якої обговорить подальшу підтримку України.
Про це повідомляє Bloomberg, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами джерел, будуть обговорені наступні кроки в рамках підтримки України на тлі повномасштабної російської агресії.
Джерела додають, що в розмові візьмуть участь лідери Групи семи, НАТО та Європейського Союзу.
За словами одного з джерел видання, Байден відроджує відеоформат зустрічі, який використовувався в перші місяці війни. Байден прагне зберегти єдність у підтримці України.