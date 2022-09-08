США та ЄС вже кілька місяців готуються до газового шантажу РФ, - Білий дім
Про це на брифінгу в Вашингтоні заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Путін знову перетворює енергетику на зброю - як своїми заявами, так і діями. Але президент Байден і наші партнери в Європі передбачали такий сценарій. Ми бачили, що до цього йде, і ми готувалися впродовж місяців", - зауважила вона.
За словами Жан-П’єр, весь цей час США і союзники вели відповідну підготовчу роботу. З цією метою була створена цільова група для пошуку та опрацювання можливості поставок газу в Європу з інших джерел.
Крім того, обговорювалися способи зменшити залежність європейських країн від РФ шляхом посилення ефективності енергоспоживання та переходу на відновлювані джерела. Як зазначила речниця, це вже дало позитивний ефект з огляду на заповнення європейських сховищ достатньою кількістю газу.
"Саме цим ми й продовжимо займатися, аби допомогти Європі до настання зими", - резюмувала Карін Жан-П’єр.