США та ЄС вже кілька місяців готуються до газового шантажу РФ, - Білий дім

США разом з європейськими союзниками ще кілька місяців тому передбачали, що РФ вдасться до "газового" шантажу, тож була створена міжнародна цільова група для зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв.

Про це на брифінгу в Вашингтоні заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін знову перетворює енергетику на зброю - як своїми заявами, так і діями. Але президент Байден і наші партнери в Європі передбачали такий сценарій. Ми бачили, що до цього йде, і ми готувалися впродовж місяців", - зауважила вона.

За словами Жан-П’єр, весь цей час США і союзники вели відповідну підготовчу роботу. З цією метою була створена цільова група для пошуку та опрацювання можливості поставок газу в Європу з інших джерел.

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Крім того, обговорювалися способи зменшити залежність європейських країн від РФ шляхом посилення ефективності енергоспоживання та переходу на відновлювані джерела. Як зазначила речниця, це вже дало позитивний ефект з огляду на заповнення європейських сховищ достатньою кількістю газу.

"Саме цим ми й продовжимо займатися, аби допомогти Європі до настання зими", - резюмувала Карін Жан-П’єр.

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