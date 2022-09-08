"Зерновим коридором" з Одеси вийшли ще 5 суден

У четвер, 8 вересня, із портів Великої Одеси вийшли "зерновим коридором" п’ять суден, завантажених українською агропродукцією.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок з українських портів вийшли ще п'ять суден", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відвантаження зерна на експорт триває у плановому режимі.

Як повідомлялося, протягом понеділка-вівторка із чорноморських портів України відправлено дев'ять суден зі збіжжям.

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Загалом за час дії "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшло вже 101 судно, доставлено 2,4 млн тонн агропродукції.