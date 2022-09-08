Ще $675 млн безпекової допомоги від США отримає Україна, - Остін

Україна отримає ще 675 мільйонів доларів допомоги від США.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті п'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"За кілька тижнів після останньої зустрічі Сполучені Штати виділили ще 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. А вчора (7 вересня. - Ред.) президент схвалив черговий транш допомоги США Україні в розмірі до 675 мільйонів доларів", - сказав Остін.

За словами Остіна, пакет включатиме 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети HARM, Humvees, броньовані машини швидкої допомоги та системи штучного інтелекту.

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