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ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії Зоріна. Він захоплював Крим та "охороняв" ЗАЕС

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ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії Зоріна. Він захоплював Крим та "охороняв" ЗАЕС
В Україні 29 серпня ліквідували капітана Росгвардії Сергія Зоріна, який у 2014 році брав учать в анексії Криму, а під час повномасштабного вторгнення був задіяний в "охороні" Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомив український блогер та офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц"), інформує Цензор.НЕТ.

"Капітан Зорін Сергій зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.

Російські ЗМІ вказують в некрологах, що Зорін "загинув під час виконання бойового завдання". Президент РФ Володимир Путін посмертно нагородив його за участь у так званій "спецоперації".

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Зорін народився в Ростовській області РФ. Після окупації Криму він лишився "служити" в Євпаторії, звідки в лютому 2022 вирушив для участі в "спецоперації".

ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії Зоріна. Він захоплював Крим та охороняв ЗАЕС 01
ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії Зоріна. Він захоплював Крим та охороняв ЗАЕС 02
ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії Зоріна. Він захоплював Крим та охороняв ЗАЕС 03

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Его лично встречает сам морячок!!!
  • Підлога Маккартні
    Чота мать совсем приуныла, ей же теперь положены белые жигули, тут радоваться нужно и яблочко танцевать
  • Старый зольдат
    Дуже файно.
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