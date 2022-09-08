ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії Зоріна. Він захоплював Крим та "охороняв" ЗАЕС

В Україні 29 серпня ліквідували капітана Росгвардії Сергія Зоріна, який у 2014 році брав учать в анексії Криму, а під час повномасштабного вторгнення був задіяний в "охороні" Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомив український блогер та офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц"), інформує Цензор.НЕТ.

"Капітан Зорін Сергій зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.

Російські ЗМІ вказують в некрологах, що Зорін "загинув під час виконання бойового завдання". Президент РФ Володимир Путін посмертно нагородив його за участь у так званій "спецоперації".

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Зорін народився в Ростовській області РФ. Після окупації Криму він лишився "служити" в Євпаторії, звідки в лютому 2022 вирушив для участі в "спецоперації".





