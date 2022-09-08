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Луганщина не є найгарячішою точкою на Донбасі, - Гайдай

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Луганщина не є найгарячішою точкою на Донбасі, - Гайдай
Російські загарбники на окупованих територіях Луганщини почали "мобілізувати" чоловіків.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Контрнаступ: на Луганщині навантаження менше, аніж на Харківщині та Херсонщині, але наша область має не погані перспективи. Основні зусилля ворог нині зосередив на Бахмуті, Луганщина - не є найгарячішою точкою на Донбасі", - сказав він.

Також, за словами Гайдая,  зараз почали "мобілізувати" чоловіків в окупованих Сєверодонецьку, Лисичанську, Старобільську та інших населених пунктах, які війська РФ загарбали після 24 лютого.

Водночас, додав Гайдай, псевдореферендуму найближчим часом не буде.

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