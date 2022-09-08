Морські піхотинці минулої доби знищили 2 танки, 1 РСЗВ, 5 гаубиць "Мста-С" та радіолокаційну станцію ЗРК С-400

7 вересня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.