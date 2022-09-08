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Морські піхотинці минулої доби знищили 2 танки, 1 РСЗВ, 5 гаубиць "Мста-С" та радіолокаційну станцію ЗРК С-400

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Морські піхотинці минулої доби знищили 2 танки, 1 РСЗВ, 5 гаубиць "Мста-С" та радіолокаційну станцію ЗРК С-400
7 вересня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування ВМС ЗСУ.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 танки, 1 реактивну систему залпового вогню, 5 самохідних гаубиць "Мста-С", 2 пускові установки та 1 радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу С-400. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Українські морпіхи знищили 7 загарбників та самохідну гаубицю "Мста-С". ВIДЕО

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Добре попрацювали хлопці
  • Amber
    Морським піхотинцям щира подяка за те , що знищують кацапську погань на нашій землі😠😠😠👊🏼💪🙏🏼❤️
  • Yevgeny Mironov
    С 400 отбила атаку! Лицом....
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