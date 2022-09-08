Україна отримала вже 26 РСЗВ та 126 гаубиць М777 від США та союзників, - Остін

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Україна вже отримала від союзників 26 реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Очільник Пентагону нагадав, що у квітні США вперше передали Україні 155-мм гаубиці М777, які стали першими артилерійськими установками за стандартами НАТО, що потрапили на озброєння української армії.

За його словами, на сьогодні США доставили 126 таких гаубиць.

"З часу нашої першої зустрічі Контактної групи Сполучені Штати і наші союзники та партнери доставили загалом 26 ракетних артилерійських систем дальнього радіусу дії і пов'язаних з ними снарядів GMLRS. Усі ці потужності наочно допомогли Україні протидіяти російській агресії і навіть дозволили Україні чинити спротив поточному російському наступу", - додав Остін.

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