США з союзниками тренуватимуть українські сили і надаватимуть воєнну допомогу Києву у довгостроковій перспективі, - Остін

Союзники України працюватимуть разом, щоб тренувати українські сили та задовольнити потреби України в довгостроковій перспективі.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи п’яте засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Обличчя війни змінюється, як і місія цієї контактної групи. Ми працюватимемо разом, щоб тренувати українські сили у довгостроковій перспективі. Ми працюватимемо разом, щоб допомогти інтегрувати можливості України та зміцнити її спільні операції у довгостроковій перспективі. Ми працюватимемо разом, щоб модернізувати нашу оборонну і промислову базу, щоб задовольнити потреби України у довгостроковій перспективі. І ми працюватимемо разом над виробництвом та інноваціями, щоб задовольнити потреби України в самообороні в довгостроковій перспективі", - сказав Остін.

Він додав, що під час зустрічі в четвер вони також обговорять основні етапи організації міжнародної тренувальної місії для українських Збройних сил.

Остін зазначив, що контактну групу було створено в той час, як вільний світ прагнув задовольнити найнагальніші потреби України, але на сьогодні її робота має бути спрямована на те, щоб підтримувати хоробрих захисників України протягом тривалого часу.

"Це означає постійний і рішучий потік можливостей зараз. Це означає невідкладний перехід до інновацій і того, щоб підштовхнути всі наші оборонно-промислові бази, щоб забезпечити Україну інструментами, які їй знадобляться для важкого шляху вперед. І це означає оновлення і поглиблення нашої рішучості стояти поруч з Україною з підтримкою та силою, які не залежать від будь-якого конкретного дзвінка", - пояснив Остін.

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За його словами, через чотири місяці після зустрічі першої контактної групи відбувається ще один ключовий момент війни.

"Російські сили продовжують жорстоко обстрілювати українські міста і мирних жителів ракетами та артилерійським вогнем. Але українські сили розпочали контрнаступ на півдні своєї країни, і вони впроваджують можливості, які ми всі надали, щоб допомогти їм боротися та повернути свою суверенну територію", - розповів Остін.