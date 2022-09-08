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Країни Балтії та Польща закриють в’їзд росіянам із шенгенськими візами з 19 вересня

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Країни Балтії та Польща закриють в’їзд росіянам із шенгенськими візами з 19 вересня
Естонія закриває з 19 вересня в’їзд для громадян Росії, зокрема тих, хто має шенгенські візи, видані третіми державами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У ніч на 19 вересня, з 00:00 19 вересня, почне діяти для громадян Росії заборона на в'їзд через зовнішні кордони незалежно від того, яка держава видала шенгенську візу", - заявив міністр у четвер на пресконференції.

Він зазначив, що так само вчинять інші держави балтійського регіону.

Він також заявив, що заклик до громадян Росії такий: "Не приїжджайте до Естонії з шенгенськими візами, на вас тут не чекають!"

Рейнсалу зазначив, що заборона стосується осіб, які подорожують із туристичними візами, і не торкається охочих відвідати країну з метою зустрічей із родичами та з інших гуманітарних причин.

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Також пізніше стало відомо,що заборону на в'їзд для росіян із шенгенськими візами вводять Литва, Латвія та Польща. Нові правила почнуть діяти у ніч із 18 на 19 вересня.

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Топ коментарі

  • Dmitry Perepechin
    Знали бы вы какой тут вой на болотах от местной русни! Крючит не по детски
  • Саша Пончик
    Маленькая Эстония показала ху.ловцам большой фак. Респект народу этой маленькой Стране.
  • Krotow
    Привет из Риги. Тут тоже вата в публиках воет. Ещё краше завоет, когда владетелям российских паспортов предложит вернуть паспорт в посольство России и сдать экзамен на гражданство или проваливать за поребрик.
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