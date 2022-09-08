​БЕБ арештувало 420 млн грн і продукцію мережі магазинів Brocard, яка належить російській бізнесвумен Володіній

Бюро економічної безпеки повідомляє про арешт корпоративних прав російської мережі парфумерних магазинів та її активів через підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 50 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу БЕБ.

Так, було арештовано корпоративні права - 100% часток статутного капіталу двох суб’єктів господарювання на суму 881 тис. грн., понад 700 тис. одиниць продукції та кошти, які знаходяться на банківських рахунках у розмірі понад 420 млн грн.

Основний вид діяльності цих компаній - імпорт косметичних засобів та парфумів, які в подальшому реалізуються гуртом та в роздріб через мережу магазинів та Інтернет. Так, було встановлено порушення службовими особами цих товариств вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.

"Службові особи компанії, що здійснювала гуртовий та роздрібний продаж продукції, реєстрували податкові накладні занижуючи ціну продажу товару, та не відображали у податковій та фінансовій звітності фактичних обсягів реалізації продукції. Таким чином умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн. Співробітники роздрібного продавця сформували штучний податковий кредит, за рекламні послуги, від згаданого пов’язаного суб’єкта господарювання. Це призвело до заниження суми податкового зобов’язання з ПДВ на 17,8 млн грн. Загальна сума податків, що не надійшла до Державного бюджету від діяльності підприємств становить понад 50 млн грн", - поінформували в БЕБ.

За даними LIGA.net, йдеться про Brocard росіянки Тетяни Володіної, власниці російської мережі "Л’Этуаль".

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