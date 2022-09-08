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США передадуть Україні гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvees та протитанкові системи в рамках нового пакету допомоги, - Резніков

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США передадуть Україні гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvees та протитанкові системи в рамках нового пакету допомоги, - Резніков
Новий пакет військової допомоги від США у розмірі $675 млн передбачатиме гаубиці, артилерійські боєприпаси, джипи Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та багато іншого.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші добрі новини з Ramstein 5! Інший транш допомоги США у гарантуванні безпеки для України ($675 млн) передбачатиме гаубиці, артилерійські боєприпаси, автомобілі Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та багато іншого. Дякую президенту США, Ллойду Остіну та американському народу", - зазначив він.

Також читайте: Ще $675 млн безпекової допомоги від США отримає Україна, - Остін

Топ коментарі

  • krot_lub
    Це все добре, але потрібна катапульта для стрільби асфальтом. Асфальт є, а катапульти не має.
  • stavr
    " та багато іншого"ось це саме головне в постачанні потрібної зброї
    зброя як і гроші любить тишу
  • phantom4
    ++
    ЗБС
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