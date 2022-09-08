Зеленський провів першу розмову з президентом Кенії
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Президент Зеленський провів розмову з новообраним лідером Кенії Вільямом Руто.
Про це глава держава повідомив у Twitter,передає Цензор.НЕТ.
"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з новообраним Президентом Кенії Вільямом Руто. Привітав з перемогою на виборах. Подякував Кенії як члену РБ ООН за підтримку в міжнародних організаціях", - йдеться в повідомленні.
Президент наголосив, що Україна готова й далі бути гарантом продовольчої безпеки Африки.