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Зеленський провів першу розмову з президентом Кенії

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Зеленський провів першу розмову з президентом Кенії
Президент Зеленський провів розмову з новообраним лідером Кенії Вільямом Руто.

Про це глава держава повідомив у Twitter,передає Цензор.НЕТ.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з новообраним Президентом Кенії Вільямом Руто. Привітав з перемогою на виборах. Подякував Кенії як члену РБ ООН за підтримку в міжнародних організаціях", - йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що Україна готова й далі бути гарантом продовольчої безпеки Африки.

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Топ коментарі

  • krot_lub
    Правильно зробив, кенійські бігуни одні з найкращих у світі, досвід переймати потрібно, коли втікати з України буде з своєю ОПою.
  • Oleh Stavynoha
    Поки єрмаки крадуть воно базікає...
  • Sophia-Maria Duglass
    Треба запросити до Бучі , шоб обходили московітов далече
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