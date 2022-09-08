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РАУ просить генпрокурора прояснити інформацію про складання списків "нелояльних адвокатів"

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РАУ просить генпрокурора прояснити інформацію про складання списків "нелояльних адвокатів"
Рада адвокатів України звернулася до генерального прокурора Андрія Костіна із запитом про надання відомостей про формування регіональними прокуратурами списків "нелояльних адвокатів" начебто на виконання вказівки Офісу Генерального прокурора.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні РАУ 5 вересня, повідомляє пресслужба Національної асоціації адвокатів України.

Учасники засідання обговорили інформацію членів органів адвокатського самоврядування, голови Комітету захисту прав адвокатів Володимира Клочкова щодо формування таких списків, яка надходить з різних незалежних між собою джерел.

Оскільки ідеться про грубе порушення гарантій адвокатської діяльності, яка є незалежною і захищеною гарантіями адвокатської діяльності, встановленими Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", РАУ вирішила попросити Андрія Костіна надати відомості про наявність такої вказівки або про проведення відомчої перевірки такої інформації, якщо вона не є правдивою.

"Підтвердження такої інформації може стати резонансною подією, про яку НААУ повідомить усі міжнародні юридичні організації та насамперед організації адвокатів. Адже спроби створити такі списки не тільки грубо порушують профільний закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", "Про прокуратуру", але і конституційні засади здійснення правосуддя, змагальний характер судового розгляду та рівність сторін у процесі", - зазначається в повідомленні.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Нелояльные адвокаты, нелояльные журналисты, нелояльные СМИ, нелояльные активисты, нелояльные военные, нелояльные телеканалы ... Когда Боневтик перейдет к спискам нелояльных граждан? У нас выросло собственное мелкое недоделанное *****.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ЛисицяКіцуне

    @lisitcya

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    10 мин

    Якби не вторгнення, ця влада була б приречена, бо наробили за три роки біди вдосталь. Перші тижні показали, як вони готувалися і до чого це привело. Вони зробили висновки, але не в управлінні (всі залишилися на своїх місцях, або тихенько кудись пішли) вони будують тут диктатуру.
  • Татьяна Москаленко 8eae40a4
    Вся власть в руках Ермака,после Омана,он очень крепко держит Зелю за яйца,Зеля марионетка,трус,полное ничтожество.
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