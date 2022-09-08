Шабунін про обшуки у Літинського та Островського: "Татарівські "правоохоронці" скачуть на волонтерів"
Свою позицію Шабунін висловив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Війну виграли. Колаборантів і зрадників переловили. Активи рускіх в Україні забрали. Проблем немає. Тепер можна зайнятись волонтерами. Десь така логіка у Нацполіції, яка кошмарить волонтерів по всій країні", - пише він.
Шабунін стверджує, що волонтери працювали за звичною схемою, що не містить складу злочину: "купуємо авто у Європі, оформляємо документи, організуємо водіїв для перевезення їх до Львова і далі по цілій Україні в рамках запитів від підрозділів армії".
Шабунін вказує, що обшук у Літинського і Островського санкціонувала та ж суддя Голосіївського суду Хоменко, яка раніше зняла арешт із земельних ділянок, що їх "в злочинний спосіб розбазарила Національна академія наук та віддала забудовнику".
"Причому історія Святослава Літинського та Назарія Островського не є виключенням з правил. Таких переслідувань на рівному місці десятки, якщо не більше. ... Поки НАБУ/САП доганяють впливових депутатів та олігархів (справи Трухіна та Укрнафти Коломойського), Татарівські "правоохоронці" скачуть на волонтерів", - стверджує Шабунін.