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Глава МЗС Естонії Рейнсалу - громадянам РФ: "Не приїжджайте, вам тут не раді"

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Глава МЗС Естонії Рейнсалу - громадянам РФ: "Не приїжджайте, вам тут не раді"
Громадянам РФ не раді в Естонії та закликають їх не приїжджати до країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Естонія має політичну волю, яку ми реалізуємо в правовому полі. Вночі з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії через шенгенський зовнішній кордон для громадян РФ, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу", - сказав міністр.

"Не приїжджайте в Естонію, вам тут не раді", - зазначив він позицію уряду Естонії по відношенню до громадян Росії.

Раніше повідомлялось, що країни Балтії та Польща закриють в’їзд росіянам із шенгенськими візами з 19 вересня

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Топ коментарі

  • Bohdanov Dmytro
    в місцевих рюзке аж кров з очей іде від ненависті і злоби)))
  • Dmitry Perepechin
    Ай молодец Урмас Рейнсалу!
  • Marie Mbange
    Вам ніде не раді, свинособаки! У#обуйте (бо так вам зрозуміліше) в свою вялікую срану й подохніть от сваєго вялічія
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