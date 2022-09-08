Путін відчайдушно намагається переконати світ у неефективності санкцій, однак вони працюють, - Держдеп США

Санкції проти Росії працюють, незважаючи на спроби російського диктатора Путіна переконати світ у зворотному.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC, про це заявив представник Держдепу США.

"Санкції та експортний контроль працюють, і президент Путін відчайдушно намагається переконати світ у зворотному", - сказав він.

"Незважаючи на коментарі президента Путіна на Східному економічному форумі, Росія платить високу ціну за його повномасштабну війну проти України, яка продовжує призводити до зростаючих витрат. ... Економіка Росії вразлива до відрізання від світової економіки і, безумовно, постраждає від тривалого спаду економічної активності", - наголосив представник Держдепартаменту США.

Він заявив, що бажання Путіна завоювати іншу країну призвело до "загибелі десятків тисяч російських солдатів, змусило 14 мільйонів українських громадян тікати зі своїх територій, а також перетворило історичні міста на руїни".

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