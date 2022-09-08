Інвестори просять ЄС допомогти Україні добудувати "зелені" електростанції

Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) просить Комісара Європейської комісії Кадрі Сімсон, Директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковського, та депутатку Європейського парламенту Віолу фон Крамон-Таубадель переконати Україну на законодавчому рівні добудувати проєкти електростанцій ВДЕ, які були заморожені через вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у УВЕА.

У своєму листі УВЕА підняла питання необхідності зміни українського законодавства стосовно продовження строків дії технічних умов на приєднання до енергомережі та строку введення в експлуатацію об'єктів ВДЕ за укладеними договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, адже після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України будівництво ВЕС було зупинне.

"Враховуючи той факт, що будівництво ВЕС може бути відновлене дуже швидко, вже за 6-12 місяців (в залежності від проєкту), вони можуть почати постачання "зеленої" електроенергії до енергосистеми України, таким чином частково компенсувати дефіцит генеруючих потужностей, який виник в країні в результаті війни, нав’язаної російською федерацією", - підкреслюють інвестори.

Як зазначається, саме тому УВЕА розпочала процес широкого обговорення та ініціювання внесення змін до законодавства щодо надання можливості добудови тих вітроенергетичних проєктів, введення в експлуатацію яких очікувалось у 2022 році. Для відновлення будівництва цих проєктів, інвестори просять у держави продовжити строк дії відповідних технічних умов та Рre-PPA на будівництво цих проектів до 31 грудня 2024 року.

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Таким чином, УВЕА звернулась до посадовців ЄС з проханням привернути увагу українських державних органів до прийняття необхідних змін до законодавства щодо продовження договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

За інформацією УВЕА, інвестори з проєктами вітроелектростанцій на загальну потужність 800 МВт закупили обладнання і планували побудувати зелені електростанції до кінця 2022 року. Однак через вторгнення Росії будівництво призупинилось, а інвестори несуть збитки за зберігання обладнання, яке не використовується. 5 вересня 2022 року Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) звернулась до Комісару Європейської комісії Кадрі Сімсон, Директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуру Лорковському, та депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон-Таубадель. У своєму листі УВЕА підняла питання необхідності зміни українського законодавства стосовно продовження строків дії відповідних технічних умов на приєднання до енергомережі та строку введення в експлуатацію об'єктів ВДЕ за укладеними договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, адже після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України будівництво ВЕС було зупинне.

Враховуючи той факт, що будівництво ВЕС може бути відновлене дуже швидко, вже за 6-12 місяців (в залежності від проєкту), вони можуть почати постачання "зеленої" електроенергії до енергосистеми України, таким чином частково компенсувати дефіцит генеруючих потужностей, який виник в країні в результаті війни, нав’язаної російською федерацією. Саме тому, УВЕА розпочала процес широкого обговорення та ініціювання внесення змін до законодавства щодо надання можливості добудови тих вітроенергетичних проєктів, введення в експлуатацію яких очікувалось у 2022 році. Однією з нагальних проблем є те, що, згідно умов договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладених у 2019 році з ДП "Гарантовиний покупець", ці об’єкти вітроенергетики мали бути введеними в експлуатацію у період з лютого по грудень 2022 року. Тобто введення цих ВЕС в експлуатацію після 31 грудня 2022 року, фактично означатиме порушення інвесторами в ВДЕ умов діючих договорів, які згідно із законом втрачають чинність 31 грудня 2022 року.

Окрім цього, існує необхідність прийняття змін до законодавства, необхідних для виконання зобов’язань сторонами і по договорах приєднання до енергомережі з НЕК "Укренерго", укладених до 31 грудня 2019 року. Адже втрата чинності технічних умов за цими договорами призведе до неможливості завершення комплексу дій з приєднання електроустановок до мережі. Саме такими чинниками підтверджується важливість розгляду та ухвалення змін до законодавства щодо продовження сроків дії відповідних технічних умов на приєднання до енергомережі та строку введення в експлуатацію об'єктів ВДЕ за укладеними договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом.

Для відновлення будівництва цих проєктів, інвестори просять у держави продовжити строк дії відповідних технічних умов та Рre-PPA на будівництво цих проектів до 31 грудня 2024 року. УВЕА звернулась до посадовців ЄС з проханням привернути увагу українських державних органів до прийняття необхідних змін до законодавства щодо продовження договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом.