Норвегія передасть Україні 160 ракет Hellfire та прилади нічного бачення

Норвегія передасть Україні ракети Hellfire. Допомога включає приблизно 160 ракет, пускові майданчики та блоки наведення. Також Україна отримає прилади нічного бачення зі складів норвезьких ЗС.

Про це повідомляється на сайті норвезького уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Про допомогу оголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час сьогоднішньої зустрічі з міністрами оборони приблизно 40 країн у Німеччині.

"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в нагоді у боротьбі з російськими окупаційними силами. Ракетою легко керувати, її можна використовувати як проти наземних, так і морських цілей", - сказав міністр оборони Бьорн Арільд ​​Грам.

Збройні сили Норвегії перевірили стан ракет перед їхньою відправкою. Їх вже вивезли з Норвегії. Норвезькі інструктори провели навчання українських операторів використання Hellfire.

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Термін експлуатації системи Hellfire наближається до кінця, планувалося поетапно зняти її зі збройних сил Норвегії.

Також Норвегія передала Україні обладнання нічного бачення. Це включає як окуляри нічного бачення, так і біноклі. Це обладнання було замінено новішим обладнанням у збройних силах Норвегії.

"Наразі ми та наші союзники передавали військові системи та техніку з власних запасів. У майбутньому нам потрібно буде тісно співпрацювати з ОПК, щоб забезпечити необхідні поставки військової техніки в Україну. Це також забезпечить отримання Україною більш сучасного та ефективного обладнання", – заявив Бйорн Арільд Грам.