В Києві з’явилася вулиця імені загиблого воїна й активіста Романа Ратушного
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми продовжуємо дерусифікацію вулиць та об’єктів столиці. Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року", - розповів він.
Кличко додав, що загалом сьогодні перейменували близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Нагадаємо, відомий київський активіст, голова організації "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 ОМБР "Холодний яр" Роман Ратушний загинув в бою з російськими окупантами 9 червня.
18 червня з українським захисником попрощалися в Києві.