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На ММК ім. Ілліча в Маріуполі прогримів потужний вибух: На міні підірвались цивільні, яких росіяни змусили розміновувати один з цехів

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На ММК ім. Ілліча в Маріуполі прогримів потужний вибух: На міні підірвались цивільні, яких росіяни змусили розміновувати один з цехів
Жителів окупованого Маріуполя закликають евакуюватися, оскільки так звана "влада" не жаліє цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник мера Петро Андрющенко.

"Чергова трагедія на ММК ім. Ілліча. Окупаційна влада направила людей на розчистку чергових цехів без розмінування. Підсумок - люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто.

Чотири маріупольця зараз в надважкому стані в лікарні. Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатніх запасів крові вірогідність виживання мінімальна", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко закликає маріупольців евакуюватися: "Ваше життя для окупантів та колаборантів нічого не коштує. Тому вас використовують в якості міношукачів. Не вірте. Евакуюйтесь. Поки не пізно".

Читайте: Окупанти під контролем Пушиліна почали вирізати ММК ім. Ілліча на металобрухт, - Андрющенко. ФОТО

Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Мда Ізюм в оперативному оточенні, тримайся Маріуполь і чекай на ЗСУ.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    СБ України @ServiceSsu
    ЗСУ влаштували російським загарбникам справжнє пекло під Ізюмом Масштаб, точність і потужність ударів українських захисників змушують окупантів панікувати. Про це свідчить нова телефонна розмова росіян, яку перехопила СБУ
    https://twitter.com/i/status/1567860999386005509
  • Антонина Бернат
    Трагедія.
    В трьох діях: дія перша - ММК ім Ілліча (с..ка), дія друга - окупація, дія третя - загибель на міні ...
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