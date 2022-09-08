Співробітник УСО НАБУ Іван Гвоздєв загинув в бою проти російських окупантів на Миколаївщині

В бою проти російських окупантів на Миколаївщині загинув співробітник УСО НАБУ Іван Гвоздєв.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Киянин, який більшу частину життя віддав службі в органах СБУ, а з 2017 року працював в Управлінні спеціальних операцій Національного бюро, був неодноразово відзначений за професійні досягнення та мав звання майора. А коли російські бомби та ракети почали падати на мирні українські міста та села, Іван не вагаючись став на захист рідної землі", - йдеться в повідомленні.

У Івана залишилася кохана дружина та батьки.

"Колектив Національного бюро висловлює щирі співчуття родині і друзям загиблого", - підсумували в Бюро.

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