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Війська РФ випустили крилату ракету X-59 по Криворізькому району: Сили ППО її збили (оновлено)

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Війська РФ випустили крилату ракету X-59 по Криворізькому району: Сили ППО її збили (оновлено)
Російські окупаційні війська випустили ракету по Криворізькому району.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти атакували Криворізький район крилатою ракетою Х-59 класу "повітря-земля".

Водночас сили ППО збили ворожу ракету.

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Топ коментарі

  • Autorare Autorare
    ***** ти нас вже ніколи не здолаєш, а от час коли ми тебе вбємо скорочується
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Солов'їний помьот пише у своєму телеграмі-"Всего за трое суток ВСУ удалось продвинуться на отдельных участках в Харковськой обл. до 20 километров.Положение на этом направлении остается очень тяжелым, но не катастрофическим.Без Паники!!!"
  • Чайка Київ
    Дякуємо, хлопці, бережи вас Господь
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