Протягом тижня РФ випустила по Україні 34 крилаті ракети та 47 керованих авіаційних ракет, - Генштаб ЗСУ
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Протягом тижня противник здійснив 34 пуски крилатих ракет, здійснено пуск 47 керованих авіаційних ракет. Ураження зазнавали об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Для ураження противник застосовував крилаті ракети як повітряного, так і морського й наземного базування, а також протикорабельні ракети "Онікс", - сказав Громов на брифінгу.
Водночас представник Генштабу ЗСУ звернув увагу на те, що протягом трьох останніх діб із 5 до 7 вересня воїни зенітно-ракетних підрозділів Повітряних сил та підрозділи протиповітряної оборони сухопутних військ знищили шість крилатих ракет, зокрема п’ять ракет Х-101 й одну ракету "Іскандер", та одну керовану авіаційну ракету загальною вартістю $68,3 млн.
"Відмінусували пару російських розвідувально-ударних вертольотів Ка-52 та ударний вертоліт Мі-24. Воїни-десантники 25 окремої повітрянодесантної бригади та зенітники 38 зенітно-ракетного полку за допомогою ПЗРК Stinger та "Ігла" знищили три штурмовики Су-25 "Грач" на $22 млн", - розповів Громов.