Блінкен оголосив про виділення Україні та країнам Європи додаткової військової допомоги на $2,2 млрд

США нададуть Україні та низці країн Європи військову допомогу в розмірі 2 млрд долларів.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я спрямував $675 млн озброєнь та обладнання із запасів Міністерства оборони США для України, а також додаткові $2,2 млрд для підтримки довгострокових оборонних інвестицій в Україні та 18 сусідніх країнах. Сполучені Штати продовжують стояти з Україною", - написав Блінкен у твіттері.

Блінкен заявив, що видатні захисники України на передовій продовжують мужньо боротися за свободу своєї країни, і президент США Джо Байден ясно дав зрозуміти, що США підтримуватимуть народ України стільки, скільки потрібно.

"Я повторив це послання президенту Зеленському та його команді сьогодні в Києві, який залишається - і залишиться - столицею суверенної, незалежної України", - йдеться у заяві Блінкена на сайті Державного департаменту США у четвер.

Блінкен додав, що поінформував президента України Володимира Зеленського про те, що відповідно до доручення президента санкціонує двадцяте з вересня 2021 року надання американських озброєнь і техніки для України.

"Це надання у розмірі $675 млн включає додаткове озброєння, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США - обладнання, яке українські сили так ефективно використовували для оборони своєї країни", - зазначив він.

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Також, за його словами, Держдеп повідомляє Конгрес про намір надати додаткові $2,2 млрд у вигляді довгострокових інвестицій у рамках іноземного військового фінансування для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів, включаючи багатьох союзників США із НАТО, а також інших регіональних партнерів із гарантування безпеки, потенційно схильних до ризику майбутньої російської агресії.

"Ці заяви доведуть загальну військову допомогу США Україні приблизно до $15,2 млрд із моменту приходу до влади цієї адміністрації. Сполучені Штати надають допомогу в галузі безпеки разом із нашими союзниками та партнерами з понад 50 країн, щоб підтримати оборону України. Можливості, які ми надаємо, ретельно відкалібровані, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою", - наголосив Блінкен.

Наприкінці серпня в Пентагоні повідомляли, що з січня 2021 року США надали Україні допомогу в галузі безпеки на понад $13,5 млрд. Отже, з урахуванням схваленого нового пакета допомоги ця сума перевищила $14 млрд.

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