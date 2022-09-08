Пентагон оприлюднив список зброї, яка увійде до нового пакета безпекової допомоги Україні. ПЕРЕЛІК
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони США.
Так, Україна отримає:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
- чотири 105-мм гаубиці та 36 тисяч 105-мм артснарядів;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
- 1,5 мільйона набоїв до стрілецької зброї; понад 5000 протитанкових систем;
- тисячу 155-мм снарядів для систем протитанкових мін з дистанційним керуванням (RAAM);
- додаткові гранатомети та стрілецьку зброю;
- 50 броньованих медичних автомобілів;
- прилади нічного бачення та інше польове обладнання.
Також, зазначається, що Державний департамент повідомив Конгресу про намір виділити $2 мільярди на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування. Водночас уточнюється, що з цієї суми $1 мільярд піде на посилення безпеки України, ще $1 мільярд – для 18 країн-сусідів України в регіоні.
"Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби", - наголосили в Пентагоні.