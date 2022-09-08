Латвійська православна церква відокремиться від Московського патріархату

Сейм Латвії терміново підтримав законопроєкт про виведення Латвійської Православної церкви з-під влади Московського Патріархату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Ініціативу до парламенту подав президент Латвії Егілс Левітс.

Закон встановлює порядок утвердження та усунення митрополита, архієпископів та єпископів. Юридичні зміни не стосуються канонічних питань, наголошується в інструкції до законопроекту. Церква до 31 жовтня має привести статут у відповідність до нових вимог закону.

В анотації до законопроєкту Левітс зазначив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу патріарха Московського над церквою у Латвії. Ініціатива пов'язана з тим, що Московський Патріархат підтримує правлячий у Росії режим та війну, яку Росія веде проти України.

"Відмова від будь-якого зв'язку з Патріархом Московським є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки", - наголосив в анотації до законопроєкту президент.

За його словами, "у незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашим православним потрібна своя самостійна та незалежна церква. Такою була, є і завжди буде позиція Латвійської держави. Під керівництвом архієпископа Яніса Поммерса це було досягнуто невдовзі після проголошення Латвійської Республіки".

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