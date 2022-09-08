Окупант розповідає, як воює в Україні:"Домов вон сколько нах#й, зашел смародерничал и все", - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовий РФ розповів дружині про мародерство на окупованій території України та очікування на зняття його роти з фронту через значні втрати.

Про це у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Должны поменять нас, конкретно нашу роту. Потому что нас осталось мало", - каже окупант. Його дружина не розуміє "а где все остальные?". "- Нету, все. - Кончились? - Да, 200-е и З00-е".

Загарбник не соромиться зізнатися у мародерстві продуктів: "А где бл#дь? Домов вон сколько нах#й, зашел смародерничал и все".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант розповідає дружині як мародерить в Україні:" А че у вас ложки за#батые есть? Так, ложки тоже забираю", - перехоплення ГУР. АУДIО