Експертна рада Мінкультури рекомендувала демонтувати російські пам’ятники у Полтаві

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики із подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала Полтавській обласній військово-цивільній адміністрації та Полтавській міській раді демонтувати російські імперські пам’ятники у Полтаві.

"Йдеться про Монумент (колону) Слави, встановлений на честь 100-річчя "перемоги російської армії Петра I", пам'ятник на місці відпочинку Петра, споруджений у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар, та Пам'ятник славним захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну, встановлений у 1909 році на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що встановлення пам'ятників та присвоєння найменувань, які здійснювалися російською імперією в Україні, були покликані поширювати російські пропагандистські наративи та демонструвати перевагу російської культури, наголошуючи одночасно на другорядності української.

"Такі пам'ятники, встановлені за часів російської імперії та дбайливо збережені за часів СРСР, ворог на сьогодні використовує, зокрема, як "аргументи" для заперечення існування української нації та держави, проштовхуючи тезу про "один народ" та просування "русского мира" як ідеології путінської Росії у війні проти України", - заявляють у відомстві.

Отже, експертна рада рекомендує Полтавській обласній військово-цивільній адміністрації та Полтавській міській раді демонтувати та прибрати з публічного простору російські імперські пам’ятники у Полтаві, оскільки вони є воєнними імперськими символами, які меморіалізують перемогу Росії над Україною, а також розглянути питання подальшої музеєфікації виключно тих демонтованих пам’ятних об’єктів, що мають культурну цінність.

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