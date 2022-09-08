Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, – Міллі
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми бачимо реальний та вимірний прогрес України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і це мало руйнівний ефект. Російські лінії зв'язку та ланцюжки поставок сильно перевантажені. Це має прямий вплив на здатність Росії проектувати та підтримувати бойову міць", - сказав Міллі на пресконференції за результатами 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
За його словами, російське командування та управління у штабі було зруйновано, і у них є великі складнощі з поповненням своїх сил та поповненням бойових втрат.
Міллі розповів, що на сьогоднішній день США передали Україні 16 систем HIMARS з тисячами снарядів GLMRS, сотні тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм, а також 126 артилерійських грамат M-777, тисячі протитанкових засобів, тисячі зенітних систем, ракети HARM, стрілецьку зброю та багато нелетального спорядження. Також США надали майже півмільйона снарядів 155 мм.
"Війна не завершена, Росія велика країна, вони мають дуже серйозні амбіції щодо України, так що буде необхідна підтримка України для продовження її боротьби за своє виживання", - зазначив Міллі.