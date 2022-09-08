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Війна в Україні наближається до поворотного моменту, - Столтенберг

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Війна в Україні наближається до поворотного моменту, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна в Україні наближається до поворотного моменту.

Про це він сказав в кулуарах зустрічі групи підтримки України на американській базі Рамштайн у Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Нам потрібно як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає жодних ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО закликав громадськість у західних країнах зберігати віру в зусилля України та інших країн, заявивши, що війна перебуває у критичній точці, оскільки Росія втрачає контроль над раніше окупованими територіями.

"Війна в Україні наближається до поворотного моменту, коли ми бачимо, що російський наступ на Донбасі зупинився. Ми бачимо, що українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину території", — сказав Столтенберг.

Також читайте: НАТО готує нові проєкти для допомоги Україні у протистоянні агресії РФ під час зими, - Столтенберг

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • ПравдаЛюбка
    .
  • olele
    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

    Між іншим, поки наші звільняють Балаклію, я сиджу на Економічному Форумі в Карпачі (це гірський курорт на заході Польщі, зазвичай такі "міксовані самміти", де в програмі можна послухати одночасно Забужко, Kalush Orchestra і пів дюжини прем'єр-міністрів, саме по таких гірських курортах і відбуваються), - так ось, сьогодні явно означився новий світовий тренд, який я після самміту в Единбурзі (див.нижче) ще не важилася озвучити вголос (не була тоді ще певна, а тепер уже): щоб довести свою порядність, ********* діячеві будь-якої галузі (не тільки політикам!) уже конче треба помахати звітом - скільки допомоги він надав Україні.

    Дуже видно, коли це щиро, а коли "треба свідоцтво порядности". Зворушив, напр., чеський прем'єр Петр Фіала, який, одержуючи свою нагороду Людини Року, сказав, що Людьми Року насправді мають цьогоріч бути оголошені українці, які героїчно борються за свою і європейську свободу (зал зааплодував), - і далі пішов шерстити Захід так, мов прочитав мою, ще не видану, "Найдовшу подорож", мало не тими самими словами, - а от якби інакше відреаґували на Грузію-2008, а от якби такі санкції, як сьогодні, наклали на Росію в 2014му, після Криму і т.д.... (Золотий прем'єр у Чехії тепер, просто Масарик 2.0, гугліть, хто не в курсі!) А з другого боку - так само видно "прімазивающіхся", і висить у повітрі тривога за Італію: там на найближчих виборах мають реальні шанси перемогти путінські годованці, тоді буде в "європейському фронті" ще одна, крім угорської, дзюрка - ще одна можливість блокувати санкції проти Росії (а їх же треба потверджувати щопівроку!)...

    Війна, товариство, війна. В неї різні профілі й морди. Будьмо ж уважні, курча. Хоча б уважні - в інтересах власної безпеки.
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