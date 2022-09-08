Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття Королівській родині, - Зеленський про смерть Єлизавети ІІ

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівській родині в зв’язку із смертю королеви Єлизавети ІІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття Королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами".

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