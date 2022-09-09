У Єврокомісії вважають правильним рішення України провести реформу лісової галузі

У Єврокомісії підтримують рішення уряду України розпочати реформу управління лісовою галуззю.

Це важливий крок, який підтримує загальний темп реформування, повідомив єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс (Virginijus Sinkevičius), інформує Цензор.НЕТ.

"Немає поганого часу для хороших реформ. Україна, продовжуючи боротися з російськими загарбниками, підтримує темп реформування і запускає реформу лісової галузі", —написав у Twitter Сінкявічюс.

На думку єврокомісара, війна не привід відкладати втілення важливих для розвитку економіки та суспільства змін.

"Під час війни позитивні соціальні, економічні та зелені зміни є незамінними", — підкреслив Сінкявічюс.

There is no bad time for good reforms.



Ukraine, while fighting Russian invaders, keeps the pace of changes and puts forward reform of forest sector.



At the time of war, positive social, economic and green changes are indispensable.



Good job, @RuslanStrilets — Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) September 8, 2022

Раніше ініціативу Кабміну щодо проведення реформи підтримали в Європейській асоціації державних лісів EUSTAFOR, яка об’єднує 36 членів з 25 європейських країн.

Нагадаємо, на останньому засіданні уряду ухвалена постанова щодо реформування управління лісогосподарської галузі. Реформа передбачає злиття 158 лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Ліси України", а також трансформацію 24 обласних управлінь Держлісагентства в 9 регіональних управлінь відповідно до лісорослинних зон, кількості лісокористувачів та площі лісів.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, реформа дозволить залучати інвестиції для розвитку галузі, управляти лісами за стандартами та практиками ЄС іусунути системні фінансові дисбаланси у галузі. У процесі реформи Держлісагентство зобов’язано вжити заходи щодо збереження робочих місць, обсягу надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів, забезпечення цифрової трансформації сфери лісового та мисливського господарства.

Реформа базується на Державній стратегії управління лісами України, яка була схвалена урядом під керівництвом премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля в кінці 2021 року.