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США ввели санкції проти іранських компаній, які виробляють дрони для російської армії

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США ввели санкції проти іранських компаній, які виробляють дрони для російської армії
Сполучені Штати ввели санкції щодо трьох іранських компаній, які виробляють ударні безпілотники на замовлення російської армії й проти компанії, яка координувала доставку дронів в Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США звинуватило Safiran Airport Services, що базується в Тегерані, в доставці іранських безпілотників в РФ.

Також під санкції потрапили Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, які причетні до досліджень, розробки, виробництва і закупівлі іранських безпілотників. Під американські санкції потрапили також менеджери перерахованих компаній.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використовувати їх у війні проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іранські безпілотники в РФ - не такі страшні, як їх малюють, - Повітряні сили ЗСУ

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Топ коментарі

  • Ned Stark
    Таке буває, коли при владі бородаті банабаки-фанатики! Бо раціональні політики зрозуміли б, що гроші від безпілотників - МІЗЕР порівняно з прибутками, які можна отримати від нафти, якщо піти на переговори про відновлення ядерної угоди!
  • Olena Lynch
    Их предупреждали, пусть теперь расхлёбывают. Или им тоже хочется поубивать?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    зацените красотищу!
    https://twitter.com/i/status/1567960150455238657
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