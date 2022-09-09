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У Росії залишилося менше 200 "Іскандерів", але є тисячі ракет, яким понад 30 років, - Скібіцький

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У Росії залишилося менше 200 "Іскандерів", але є тисячі ракет, яким понад 30 років, - Скібіцький
Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що в Росії залишилося менше 200 "Іскандерів" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, котрі треба утилізувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у подкасті  "Української правди" та "Центру оборонних стратегій" "(не)Безпечна країна"

Скібіцький зазначив: "У них дефіцит в "Іскандерах", у них залишилося менше 200 - це реальність. "Іскандер" зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застовували в район Києва, з території Білорусі.

Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ. Ми порахували С-300 - це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Її переробляють. Їх порядка 7 тисяч.

Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки.

Системи "Калібр", за підрахунками, вони могли виробляти в рік 150-180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комлектуючих не російського виробництва".

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Топ коментарі

  • stels400
    По перше саме ці ракети ми добре збиваємо і дальність їх тільки на прикордонну територію..Це не калібри.По друге процентів 30% з них вже не взлитить нікуди.Інші по факту потрібні їхнім гівно військам.Цей розрахунок не зовсім показує ситуацію.Територія оркостану велика і тим паче прикордонна.Цих ракет вже навіть тисячі їм не вистачає для армії.Ви розумієте що ця цифра загальна кількість.І це на секундочку ракети ПВО.А с ПВО в них вже проблеми навіть для своєї території.Війна з Україною показала що армія рф це лайно. Вони мінімум 20 років готувалися до цієї війни і стягували все включно склади колишнього совка.Ви розумієте рівень?Після цієї війни рашка просто піде в кам'яний вік з таким військом і такою зброєю.Не забувайте яку їм територію тільки охороняти не кажучи про все інше.Вони вже в сраці.А технології і все інше після такого що вони наколи тут і в світі ніхто більше не дасть.І рашкінську армію зведуть на нівець як колись зробили с фашистами німцями.Їх по факту врізали по кількості і якості.Тільки для охорони своєї землі.Те саме буде з рашкою.Згадаєте мої слова цю гидоту з часом ще заставлять позбутися ядерної зброї !
  • Olena Lynch
    То правда , у них всякого железного старья ещё полно и С-300 и даже С-200. Война ещё не закончилась и подлостей ещё много от росии мы увидим.
  • ghfhg jhjh
    якби якраз про масовість я і пишу,бо х-22 якраз дуже масова ракета в рашці,то раз,по друге,орки спокійно клепають ракети на побутових чіпах,точність навіть в 50% їх цілком влаштує,то два,те що ракети в масі своїй древні ще не значить що вони хлам іржавий,плюс є ще тисячі точок-у,яких їм взагалі не шкода.як я ще раз і казав,доки не будуть знищуватись аеродроми,пускові і склади на тереторії рашки,срати тими ракетами вони можуть довго і нудно
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