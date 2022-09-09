Україна закупила у Франції 155-мм гаубиці TRF1, - ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє французьке видання L'Opinion, посилаючись на власні джерела.
Цього разу Франція передасть Україні не Caesar, а старшу модель TRF1. Ці дві машини мають однаковий калібр (155 мм), але на відміну від Caesar, TRF1 є буксируваною гарматою, а не встановлюється на вантажівку, пише L'Opinion.
Вперше гаубиця TRF1 була представлена на збройовій виставці Satory в 1979 році та вироблялася GIAT з 1984 по 1993 рік. Ця артилерійська зброя здатна самостійно пересуватися зі швидкістю 8 км/год, має автозавантажувач. Зазначається, що у французькій армії вона замінила 155-мм гаубиці Modele 50.
TRF1 має дальність стрільби 24 кілометри звичайними снарядами і 30 кілометрів реактивними снарядами, а також скорострільність у 6 пострілів на хвилину.
Франція замінить TRF1 самохідною артилерійською установкою CAESAR, повідомляє видання.