Україна закупила у Франції 155-мм гаубиці TRF1, - ЗМІ

Україна закупила у Франції 155-мм буксирувані гаубиці TRF1, які більше не перебувають на озброєнні французької армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє французьке видання L'Opinion, посилаючись на власні джерела.

Цього разу Франція передасть Україні не Caesar, а старшу модель TRF1. Ці дві машини мають однаковий калібр (155 мм), але на відміну від Caesar, TRF1 є буксируваною гарматою, а не встановлюється на вантажівку, пише L'Opinion.

Вперше гаубиця TRF1 була представлена ​​на збройовій виставці Satory в 1979 році та вироблялася GIAT з 1984 по 1993 рік. Ця артилерійська зброя здатна самостійно пересуватися зі швидкістю 8 км/год, має автозавантажувач. Зазначається, що у французькій армії вона замінила 155-мм гаубиці Modele 50.

TRF1 має дальність стрільби 24 кілометри звичайними снарядами і 30 кілометрів реактивними снарядами, а також скорострільність у 6 пострілів на хвилину.

Франція замінить TRF1 самохідною артилерійською установкою CAESAR, повідомляє видання.

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