Протягом 8 вересня на південному напрямку знищено 59 окупантів, 3 РСЗВ "Ураган", 2 САУ "Піон", 1 танк та 2 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило поточну оперативну обстановку на півдні України за 8 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в операційній зоні південних регіонів залишається складною, але контролюється Силами оборони.Противник і далі зосереджує зусилля на утриманні власних позицій.

Активно здійснює повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Але влучність наших підрозділів залишила 2 безпілотних шпигуни без перспектив подальшого використання, знищивши і напрацьований фото/відео матеріал.

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Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець. Водночас наносить ракетно-артилерійські та авіаційні удари по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

Протягом бойового дня ворогом нанесено 30 авіаційних і 1 ракетний удар по наших позиціях, а також здійснено пуски 4 ракет Р-27 по наших літаках, що наносили удари по противнику.

Нашою авіацією нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки. Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання.

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Втрати ворога за бойовий день складають 59 рашистів, 3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядна машина для них, 2 самохідні гармати артилерії "Піон", самохідна гаубиця "Мста-С", 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72 та 6 одиниць авто-бронетехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці.

На Миколаївщині затримно коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

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На Одещині викрито місцеву жительку, яка в особистій переписці передавала російським кураторам дані щодо об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, переміщення гуманітарних та сільськогосподарських вантажів. Їй повідомлять про підозру в колабораційній діяльності. Триває кримінальне провадження.

Вороже угруповання сил в Чорному морі наразі складає 19 кораблів та катерів, серед яких 3 надводних ракетоносії, споряджені 24 ракетами "Калібр". Тож загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна.

До того ж штормове море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя".

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