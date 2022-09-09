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Майже 260 додаткових камер з розпізнаванням обличчя встановлять на Київщині

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Майже 260 додаткових камер з розпізнаванням обличчя встановлять на Київщині
У громадських місцях Київщини планують встановити ще 258 камер із розпізнаванням обличчя.

Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя планують встановити у громадських місцях на Київщині, що є надважливим елементом не тільки у виявлення правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів", - зазначив він.

За словами Нєбитова, для гарантування безпеки громадян на території області вже працює понад 90 поліцейських офіцерів громади.

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Топ коментарі

  • Amber
    Кремлівськіа агентура давно всім відома, але вона прикривається дурновато-бородатим підлітком-президентом, який пише прикольні відосики.

    Так що сколупнути їх можна тільки разом і без камер всі відомі 😠
  • Сергей Арт
    Як вже відомо, скільки поліції та органів влади здали країну, - почніть виродки із себе
  • Super Gut
    Носячи маску в людних місцях, ви не тільки захищаєтеся від ковіду, а й унеможливлюєте розпізнанням вас камерами встановленними мвс😸
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