Майже 260 додаткових камер з розпізнаванням обличчя встановлять на Київщині
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У громадських місцях Київщини планують встановити ще 258 камер із розпізнаванням обличчя.
Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя планують встановити у громадських місцях на Київщині, що є надважливим елементом не тільки у виявлення правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів", - зазначив він.
За словами Нєбитова, для гарантування безпеки громадян на території області вже працює понад 90 поліцейських офіцерів громади.