Ірландія заявила, що РФ намагається використати Радбез ООН як платформу для дезінформаційної кампанії, покликаної зобразити її жертвою власної агресії

Повномасштабне вторгнення Росії жодним чином не змінить міжнародно визнані кордони України.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник Ірландії при цій організації Фергал Місен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішення Росії визнати незалежність не контрольованих урядом регіонів Донецької та Луганської областей України жодним чином не змінило її кордонів. Кордони не змінилися у 2014-му, непорушні вони досі", - сказав Місен.

Він також закликав РФ припинити поширювати брехню під час засідань Ради Безпеки ООН. "Ми б просили Росію припинити спроби використати Раду Безпеки як платформу для власної дезінформаційної кампанії, покликаної зобразити її жертвою власної агресії на тлі страхітливих дій, які Росія чинить в Україні", - зазначив дипломат.

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