Російські війська з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, - Резніченко

На Дніпропетровщині ніч минула з однією тривогою і одним обстрілом.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього свою важку артилерію.



Люди не постраждали. Понівечені дачні будинки та господарські споруди. Інформація по руйнаціях уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах області вночі минулося без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

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