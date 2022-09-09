За минулу добу росіяни вбили 9 мирних мешканців на Донеччині. ІНФОГРАФІКА
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За 8 вересня росіяни вбили 9 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 8 вересня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 5 - у Бахмуті, 2 - у Зайцевому, 1 - у Нью-Йорку та 1 - у Федорівці. Ще 23 людини зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.