Окупанти в цивільному одязі вдаються до дезертирства і намагаються повернутися на територію РФ, - Генштаб ЗСУ

За добу зафіксовано понад 15 випадків дезертирства особового складу російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат.

Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад і пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське.

Особовий склад окупаційних військ у цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Генштабу, протягом минулої доби відзначено понад 15 таких випадків.

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