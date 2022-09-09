Судно ВМС Румунії потрапило на міну в Чорному морі. Усі цілі

Земснаряд ВМС Румунії натрапив на дрейфуючу міну - одну з тих, що почали з’являтися в Чорному морі після повномасштабного нападу РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Міна дрейфувала на відстані приблизно у 25 морських миль від румунського чорноморського порту Констанца. Судно знало про неї заздалегідь та намагалося знешкодити, але зазнало невдачі через погану сильний вітер і хвилі.

"Жертв і постраждалих внаслідок вибуху немає, 75 військовослужбовцям корабля нічого не загрожує, плавучість корабля не порушена, а на борту немає серйозних пошкоджень", - заявили в Міноборони Румунії.

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Міни почали плавати в Чорному морі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, і румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджували їх у їхніх водах.

З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили 28 мін у західних водах Чорного моря, повідомили у румунському міністерстві.

Наприкінці липня морську міну знешкодили поблизу морського курорту у Румунії.

А в червні помічену з цивільного судна морську міну знешкодили біля берегів Болгарії.

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