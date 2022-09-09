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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51,9 тис. осіб, 239 літаків, 211 гелікоптерів, 2 122 танки, 1 237 артсистем та 4 575 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 51 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 51 900 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 2122 (+10) од,

бойових броньованих машин - 4575 (+18) од,

артилерійських систем - 1237 (+11) од,

РСЗВ -306 (+1) од,

засоби ППО - 159 (+0) од,

літаків  - 239 (+0) од,

гелікоптерів - 211 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 888 (+4),

крилаті ракети - 214 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3399 (+55) од,

спеціальна техніка - 114 (+4).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51,9 тис. осіб, 239 літаків, 211 гелікоптерів, 2 122 танки, 1 237 артсистем та 4 575 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Якщо та інформація, яку вже виклали в Інтернет - правда, то з кацапів буде весь світ реготать сьогодні: того "підполковника", якого наші вчора в полон взяли і тут фото викладене було, впізнали! Він виявився генерал-полковником Сичовим, командувачем угрупування "Запад" ЗС РФ!!! Оце ганьба для кацапів! Вважай - українці одну з ключових фігур полонили Командуючого фронтом!
  • arye z.
    Владимир Путин долго выступал на пленарном заседании Восточного экономического форума. По словам президента России, в результате таких действий "... - в Украине Россия ничего не потеряла".
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    Ну, если вымирающая страна, где он уже третье десятилетие руководит и в которой демографии летит в бездну, за полгода потеряла 52 тысячи молодых самцов детородного возраста и 52 тысячи молодых самок осталась без пары, для него значит "ничего не потеряла", то интересно представить сколь же там этого стада надо положить, чтобы ОНО наконец озаботилось положением...
  • Кайсак
    Путину чтобы сохранить лицо можно уже застрелится через сраку.
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