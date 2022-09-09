Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51,9 тис. осіб, 239 літаків, 211 гелікоптерів, 2 122 танки, 1 237 артсистем та 4 575 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 51 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 51 900 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 2122 (+10) од,

бойових броньованих машин - 4575 (+18) од,

артилерійських систем - 1237 (+11) од,

РСЗВ -306 (+1) од,

засоби ППО - 159 (+0) од,

літаків - 239 (+0) од,

гелікоптерів - 211 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 888 (+4),

крилаті ракети - 214 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3399 (+55) од,

спеціальна техніка - 114 (+4).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.