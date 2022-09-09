Вночі на Сумщині зафіксовано 8 "прильотів", зараз неспокійно у Краснопільській та Великописарівській громадах

Вночі росіяни здійснили обстріл Сумщини з мінометів.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це в телеграмі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Вночі, близько 2 години, росіяни вели обстріл з мінометів, 8 прильотів.



Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.



Крім того зазначається, що зараз неспокійно у Краснопільській та Великописарівській громадах. Мешканців закликають перебувати в укриттях.

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