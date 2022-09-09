Вночі на Сумщині зафіксовано 8 "прильотів", зараз неспокійно у Краснопільській та Великописарівській громадах
4640
Вночі росіяни здійснили обстріл Сумщини з мінометів.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це в телеграмі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Вночі, близько 2 години, росіяни вели обстріл з мінометів, 8 прильотів.
Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що зараз неспокійно у Краснопільській та Великописарівській громадах. Мешканців закликають перебувати в укриттях.